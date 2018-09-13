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Ağzı açık uyumanın nedenleri nelerdir?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Eren Taştan, burun tıkanıklığı hakkında önemli bilgiler verdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 20:56
Ağzı açık uyumanın nedenleri nelerdir?

Geceleri burundan nefes alamama, ağzı açık uyuma, horlama, sık uyanma, sabahları yorgunluk gibi yakınmaları olan kişilerin mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmaları gerektiğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Eren Taştan, burun tıkanıklığının uyku problemleri ve yorgunluk gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlara yol açtığını ifade etti.

Burun tıkanıklığının uzun vadede kalp rahatsızlıklarına da neden olabileceğini ifade eden Taştan, "Özellikle geceleri burundan nefes alamama, ağzı açık uyuma, horlama, sık uyanma, sabahları yorgunluk gibi yakınmaları olan kişiler, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalı" dedi.

Burun tıkanıklığının genellikle pek ciddiye alınmadığını belirten Taştan, şöyle devam etti:

"Burun tıkanıklığı geçici çözümlerle giderilmeye çalışılıyor. Burun tıkanıklığı uzun süre devam ederse kalbi yorarak kalp rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Burun tıkanıklığı tek başına veya bazı durumlarda horlama ve geniz akıntısı gibi yakınmalarla beraber görülüyor. Alerjik nezle ve enfeksiyonlar da önemli bir sebep. Alerjik nezlesi olan hastaların burun etleri biraz daha ödemli oluyor.

Polip gibi kitleler burnu tamamen tıkayabiliyor. Soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi enfeksiyonlar da kısa süreli burun tıkanıklığına yol açabiliyor. Halk arasında burun eti olarak adlandırılan konkalar yapısal olarak da büyük olabiliyor. Kemikte veya kıkırdakta eğrilik ya da kayma varsa ve hastanın şikayetleri de buna bağlıysa tek çözüm cerrahi yöntem oluyor. Kronik sinüziti olan hastalarda öncelikle medikal tedavi uygulanıyor.

Eğer sorun bu yöntemle çözülememişse veya sinüzit sık sık tekrarlıyorsa, özellikle anatomik problem veya eğrilik (deviasyon) olan burunda cerrahi yöntem gerekebiliyor. Alerjik nezleye bağlı burun tıkanıklığında öncelikle burun spreyleri ve çeşitli ilaçlardan yararlanılıyor." 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 20:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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