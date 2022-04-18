Ağrı'daki sahur ikramının faturası hayırsever bir vatandaş tarafından ödendi! İşte faturanın tutarı
AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenip, CHP ve yol arkadaşları tarafından hedef alınan kişi başı 27 liralık sahur ikramının faturasını hayırsever bir vatandaş ödedi.
Yeniakit.com.tr
CHP ve yandaşları tarafından günlerce yalan bilgilerle hedef gösterilip "israf" çığırtkanlığı yapılan Ağrı'daki sahur ikramı kişi başı 27 liradan 15 bin liraya maloldu.
İkramın faturasını ise AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na sosyal medya üzerinden ulaşan hayırsever bir vatandaş karşıladı.
İşte fatura tutarı!
Ödenen faturayı Twitter hesabından paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sahur ikramını ödeyen vatandaşa şöyle teşekkür etti:
Tekrar teşekkür ediyoruz. Kesene bereket. Gönderdiğiniz para alınmıştır. Faturanız aşağıdadır. Allah yar ve yardımcınız olsun ayrıca adresinize gönderilmiştir.