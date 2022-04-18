  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ağrı'daki sahur ikramının faturası hayırsever bir vatandaş tarafından ödendi! İşte faturanın tutarı
Siyaset

Ağrı'daki sahur ikramının faturası hayırsever bir vatandaş tarafından ödendi! İşte faturanın tutarı

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenip, CHP ve yol arkadaşları tarafından hedef alınan kişi başı 27 liralık sahur ikramının faturasını hayırsever bir vatandaş ödedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 23:58:00 - 2022-04-19 00:05:10
Ağrı'daki sahur ikramının faturası hayırsever bir vatandaş tarafından ödendi! İşte faturanın tutarı

 Yeniakit.com.tr 

CHP ve yandaşları tarafından günlerce yalan bilgilerle hedef gösterilip "israf" çığırtkanlığı yapılan Ağrı'daki sahur ikramı kişi başı 27 liradan 15 bin liraya maloldu.

İkramın faturasını ise AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na sosyal medya üzerinden ulaşan hayırsever bir vatandaş karşıladı.

İşte fatura tutarı!

Ödenen faturayı Twitter hesabından paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sahur ikramını ödeyen vatandaşa şöyle teşekkür etti:

Tekrar teşekkür ediyoruz. Kesene bereket. Gönderdiğiniz para alınmıştır. Faturanız aşağıdadır. Allah yar ve yardımcınız olsun ayrıca adresinize gönderilmiştir.

Yalanda çığır açtılar! Tele 1'den Ağrı'daki sahura ilişkin güldüren iddia
Yalanda çığır açtılar! Tele 1'den Ağrı'daki sahura ilişkin güldüren iddia

Siyaset

Yalanda çığır açtılar! Tele 1'den Ağrı'daki sahura ilişkin güldüren iddia

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay