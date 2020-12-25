Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 24 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 20, Erzurum'da 17, Ardahan'da 14, Erzincan'da 9, Tunceli'de 6 ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 derece olması bekleniyor,

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 39, Ergan'da 13 santimetre ölçüldü.