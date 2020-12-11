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Aktüel Ağrı'da polis ve asker olarak tanıtarak çeşitli suçlar işleyen zanlı tutuklandı
Aktüel

Ağrı'da polis ve asker olarak tanıtarak çeşitli suçlar işleyen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:48:16 -
Ağrı'da polis ve asker olarak tanıtarak çeşitli suçlar işleyen zanlı tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da kendisini asker ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık ve çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendisini asker ve polis olarak tanıtıp kamu görevini usulsüz üstlenerek dolandırıcılık, birçok iş yeri ve otomobil hırsızlığı olaylarına karışan zanlı A.Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kamera ve saha araştırmaları sonucunda tespit ettikleri zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.











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