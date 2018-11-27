0553 313 94 23

Ağrı'da PKK operasyonu! Onlarca gözaltı

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 49 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

27 Kasım 2018 Salı 14:22
Ağrı'da PKK operasyonu! Onlarca gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 54 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

49 zanlı gözaltına altında

Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Tutak, Patnos, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 49 zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Zanlıların evlerindeki aramalarda ruhsatsız ikişer av tüfeği ve kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği fişeği, polislerin giydiği pantolon ve bere ile 196 CD-DVD'nin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bu arada, pantolon ve berenin, Tutak ilçesinde yakalanan zanlılardan E.Y'nin evinde bulunduğu ve şüphelinin bunları bir arkadaşından aldığını ifade ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:22
  1. PKK
  2. KCK
  3. Ağrı
  4. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk zekasının ihtiyacı 7 gıda
    1. Çocuk zekasının ihtiyacı 7 gıda
    2. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    3. Güvenç Kurtar Ali Koç'a seslendi:..
    4. "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasına ilgi
    5. Fransa'daki gösterilerin bilançosu çok..
    6. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov..
    7. AK Parti'nin belediye başkan adayları..
    8. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    9. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    10. Son hali havadan görüntülendi! 2019'da..
    11. PKK/KCK'dan 544 kişi gözaltına alındı
    12. Galatasaray Şampiyonlar Liginde..
    13. Sn. Gül’e takdimimdir
    14. "İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka..
    15. Münbiçli aşiretlerden YPG/PKK'nın..
    16. Dinime dahleden bari Müselman olsa
    17. Arsene Wenger, dünya deviyle sahalara..
    18. Mobilya alırken zehirlisinden..
    19. Komşuda korkutan oran! Başkentte ev..
    20. Badminton Federasyonundan köy..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları