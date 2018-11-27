Ağrı'da PKK operasyonu! Onlarca gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 54 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

49 zanlı gözaltına altında

Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Tutak, Patnos, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 49 zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Zanlıların evlerindeki aramalarda ruhsatsız ikişer av tüfeği ve kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği fişeği, polislerin giydiği pantolon ve bere ile 196 CD-DVD'nin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bu arada, pantolon ve berenin, Tutak ilçesinde yakalanan zanlılardan E.Y'nin evinde bulunduğu ve şüphelinin bunları bir arkadaşından aldığını ifade ettiği öğrenildi.