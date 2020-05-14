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Aktüel

Ağrı’da parklar çocuklar için dezenfekte edildi

Ağrı’da sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre haftada 1 gün sokağa çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu için parklar dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:48:40 -
Ağrı’da parklar çocuklar için dezenfekte edildi

Ağrı’da sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre haftada 1 gün sokağa çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu için parklar dezenfekte edildi.


Ağrı Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve normalleşme planına göre haftada bir gün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu çocuklar için kent merkezi içerisinde bulunan parklarda dezenfekte işlemi yaptı.


Özel olarak oluşturulan ekiplerin, il merkezinde parkları, oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla dezenfekte edildiğini belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Ağrı Belediyesi olarak korona virüs salgınına karşı tüm tedbirleri uyguluyoruz. Parklarımıza her hafta dezenfekte işlemi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korona virüse karşı korumak amacıyla ekiplerimiz parklarda çalışmalara başladı. Tüm parklar, ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle dezenfekte edildi” şeklinde konuştu.

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