  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:39:59 -
Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında çay bahçesi, restoran, kafe, kuaför, pazar yeri, cami, spor salonu ve konaklama gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 621 noktada ekiplerce denetlendi.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim gerçekleştirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia!
Dünya

ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"

Türkiye ile yakın temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevden alınacağı iddia edildi.
Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama
Dünya

Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçti..
Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay