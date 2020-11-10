Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 10 kişiye para cezası kesildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında restoran, kafe, kuaför, çay bahçesi, cami, pazar yeri, spor salonu ve konaklama gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 662 noktada ekiplerce denetim gerçekleştirildi.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 10 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.



