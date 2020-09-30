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Aktüel Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden iki kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden iki kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:28:59 -
Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden iki kişiye para cezası kesildi
AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen iki kişiye 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce pazar yerleri, spor salonları, kafe, cami, restoran ve kıraathane gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 500 noktada denetim yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim gerçekleştirdi.

Kovid-19 testleri pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı tespit edilen iki kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.
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