Ağrı'da FETÖ'nün TSK mahrem imamı tutuklandı Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün"TSK mahrem imamı" tutuklandı.

Ağrı merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün kentteki sözde "TSK mahrem imamı" tutuklandı.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, İstanbul, Van, Şırnak ve Isparta'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, örgütün kentteki sözde "TSK mahrem imamı" olan eski öğretmen M.A.K. ve muvazzaf yarbay C.Ş. ile eski üsteğmen A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.A.K. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturma çerçevesinde, adresinde bulunamayan örgütün kentteki üst düzey sorumlusunun da yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, mahrem imamlarca ankesörlü/smart kartlı telefonlardan arandıkları tespit edilen, TSK mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ByLock kullanıcısı olanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu kişilerden M.A.K, C.Ş. ve A.B. yakalanmıştı.

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