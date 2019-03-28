0553 313 94 23

Ağrı'da FETÖ'nün TSK mahrem imamı tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün"TSK mahrem imamı" tutuklandı.

28 Mart 2019 Perşembe 15:38
Ağrı'da FETÖ'nün TSK mahrem imamı tutuklandı

Ağrı merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün kentteki sözde "TSK mahrem imamı" tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, İstanbul, Van, Şırnak ve Isparta'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, örgütün kentteki sözde "TSK mahrem imamı" olan eski öğretmen M.A.K. ve muvazzaf yarbay C.Ş. ile eski üsteğmen A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.A.K. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma çerçevesinde, adresinde bulunamayan örgütün kentteki üst düzey sorumlusunun da yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, mahrem imamlarca ankesörlü/smart kartlı telefonlardan arandıkları tespit edilen, TSK mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ByLock kullanıcısı olanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu kişilerden M.A.K, C.Ş. ve A.B. yakalanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:38
  1. Şırnak
  2. Van
  3. İstanbul
  4. Isparta
  5. Ağrı
  6. FETÖ soruşturması
  7. FETÖ'nün TSK mahrem imamı
  8. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize’de jandarmadan operasyon
    1. Rize’de jandarmadan operasyon
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    3. Şoför ve yolcuların çabası yaralı..
    4. Polatlı’da öğrencilerden parkta kitap..
    5. Erdoğan yayın sonrası gençlerle dürüm..
    6. Kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
    7. Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele..
    8. Bir yanda 100 yaşındaki teyze diğer..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    10. Malatya’nın Şubat ihracatı yaklaşık 30..
    11. Hakeme müdahalede bulunmuştu!..
    12. Bingöl’de 41 mera göçerlere kiralık..
    13. Tarlasında çalışırken traktör ile ilaç..
    14. Denizli’de polisten zehir tacirlerine..
    15. Ferritin nedir? Demir yüksekliği neden..
    16. Dilencinin üzerinden çıkan para dudak..
    17. İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea..
    18. Bakan Gül’den Şahinbey’in projesine..
    19. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 7..
    20. İslahiye, Fatma Şahin’i bağrına bastı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak