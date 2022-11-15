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Aktüel Ağrı'da araç şarampole devrildi
Aktüel

Ağrı'da araç şarampole devrildi

Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 19:50:00 -
Ağrı'da araç şarampole devrildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 25 HD 175 plakalı hafif ticari araç, Patnos-Malazgirt kara yolunun Cezaevi Kavşağı'nda şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Serhat, Birhat ve Ecrin İbiş ile Alaattin Aydın, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serhat İbiş hastanede hayatını kaybetti.

Durumları ağır olan Birhat ve Ecrin İbiş Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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