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Aktüel

Ağrı'da 600 bağ kamış yandı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 16:55:11 -
Ağrı'da 600 bağ kamış yandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da çıkan yangında 600 bağ kamış kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kömür işletmelerinin yoğunlukta bulunduğu alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yangını kontrol altına alan ekipler, yanan kamışların yakınında bulunan kömür torbalarına da tedbir amaçlı su sıktı.

Kamışların sahibi Nadir Baran, çıkan yangında 600 bağ kamışın küle döndüğünü ve 5 bin lira maddi kayba uğradığını söyledi.

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