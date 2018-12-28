THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ağrı kesici kalp krizi riskini artırıyor

Ağrı kesiciler kalp krizi oluşma riskini artırıyor...

28 Aralık 2018 Cuma 17:03
Ağrı kesici kalp krizi riskini artırıyor

Kalp hastalarında, ağrı kesicilerin kullanımı ile birlikte vücutta pıhtılaşmanın artması, damar duvarının genişlemesi ve böbreklerden su-tuz atılımının engellenmesi ile birlikte hipertansiyonun artması durumları ortaya çıkmakta.. Bu da kalp krizi oluşma riskini artırmakta..

Kalp hastalarına ağrı kesici almak yerine diyet yapın ve stresi azaltın uyarısı yapılıyor. 2007 Amerikan Kalp Cemiyeti bildirisinde kalp damar hastalığı olan ve kalp damar hastalığı olma riski yüksek bulunan kişilerde baş ya da eklem ağrısı için başlangıç olarak ilaç dışı tedavi tavsiye edilmişti.
İlaç dışı tedaviden kasıt şunlar: stresin azaltılması, kilo verilmesi, fizik tedavi, sıcak ve soğuk uygulaması..

Eğer ilaç dışı tedavi yetersiz kalırsa, ilaç tedavisi olmalı.

İlaç tedavisinde ise hangi ilaç grubu kullanılırsa kullanılsın ağrıları kontrol altına alabilecek en düşük dozda ilaca başlanmalı ve mümkün olan en kısa sürede tedavi sonlandırılmalıdır. Çünki hangi ağrı kesici ilaç olursa olsun damar duvarında gevşemeyi azaltıyor, vücutta su ve tuz tutulumunu artırıyor.

Bu arada hastanın böbrek fonksiyonları ve kan basıncının yakından takip edilmesi gerekiyor.

Özellikle hipertansiyon, böbrek ve kalp yetmezliği bulunan kişiler bu ilaçların kullanımına çok dikkat edilmelidir. Kullanılacaksa öncelikle aspirin ve etkin maddesi parasetomol olan ilaçlar alınmalıdır.

Unutmayınız ilaçların yan etkileri de göz önüne alınarak tedavinin kesinlikle doktor kontrolünde olması gerekmektedir.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:07
  1. ağrı kesici
  2. kalp krizi riski
  3. ağrı kesicilerin zararları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de yılın bombası! 'Hazır mısın Türkiye?'
    1. Süper Lig'de yılın bombası! 'Hazır..
    2. Bakan Pekcan'dan yakalanan 1,5 ton..
    3. Neden paraya ‘paya’ diyor ki bu çocuk?
    4. "Dörtyol-Hassa yolunu yatırım..
    5. AK Parti Çankaya belediye başkan adayı..
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. ÖSO'dan mesaj var: Türkiye emir..
    8. AGD'den yılbaşı tepkisi: Haramın..
    9. "Buzağı desteği önümüzdeki hafta..
    10. Döviz kurları
    11. Trabzonspor'dan flaş karar: Kendinize..
    12. Türkiye Burkina Faso'daki terör..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    14. New York borsası yükselişle açıldı
    15. Bolu'da FETÖ'nün "askeri mahrem imam"..
    16. Schneider Electric ile Tüprag iş..
    17. Düzce'deki FETÖ/PDY davasında karar
    18. İmamoğlu'nun, Erdoğan'dan randevu talebi
    19. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    20. Türkiye Burkina Faso'daki terör..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?