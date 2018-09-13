Ağrı kesici kalp krizi riskini artırıyor

Kalp hastalarında, ağrı kesicilerin kullanımı ile birlikte vücutta pıhtılaşmanın artması, damar duvarının genişlemesi ve böbreklerden su-tuz atılımının engellenmesi ile birlikte hipertansiyonun artması durumları ortaya çıkmakta.. Bu da kalp krizi oluşma riskini artırmakta..

Kalp hastalarına ağrı kesici almak yerine diyet yapın ve stresi azaltın uyarısı yapılıyor. 2007 Amerikan Kalp Cemiyeti bildirisinde kalp damar hastalığı olan ve kalp damar hastalığı olma riski yüksek bulunan kişilerde baş ya da eklem ağrısı için başlangıç olarak ilaç dışı tedavi tavsiye edilmişti.



İlaç dışı tedaviden kasıt şunlar: stresin azaltılması, kilo verilmesi, fizik tedavi, sıcak ve soğuk uygulaması..

Eğer ilaç dışı tedavi yetersiz kalırsa, ilaç tedavisi olmalı.



İlaç tedavisinde ise hangi ilaç grubu kullanılırsa kullanılsın ağrıları kontrol altına alabilecek en düşük dozda ilaca başlanmalı ve mümkün olan en kısa sürede tedavi sonlandırılmalıdır. Çünki hangi ağrı kesici ilaç olursa olsun damar duvarında gevşemeyi azaltıyor, vücutta su ve tuz tutulumunu artırıyor.

Bu arada hastanın böbrek fonksiyonları ve kan basıncının yakından takip edilmesi gerekiyor.

Özellikle hipertansiyon, böbrek ve kalp yetmezliği bulunan kişiler bu ilaçların kullanımına çok dikkat edilmelidir. Kullanılacaksa öncelikle aspirin ve etkin maddesi parasetomol olan ilaçlar alınmalıdır.

Unutmayınız ilaçların yan etkileri de göz önüne alınarak tedavinin kesinlikle doktor kontrolünde olması gerekmektedir.