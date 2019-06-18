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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri “Sıfır Atık Projesi” materyal sergisi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nden ilham alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri atık malzemeleri kullanarak yaptıkları materyalleri sergiledi.

18 Haziran 2019 Salı 16:44
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri “Sıfır Atık Projesi” materyal sergisi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nden ilham alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri atık malzemeleri kullanarak yaptıkları materyalleri sergiledi.


Merkezi Yemekhane ve Kafeteryada gerçekleşen serginin açılışını AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptı.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Teyfur’nun gözetiminde Çevre Sorunları dersi kapsamında hazırlanan sergide öğrencilerin özgün tasarımlarıyla atık malzemelerden oluşturdukları 80 adet materyal sergilendi.


Rektör Prof. Dr. Karabulut yaptığı açıklamada, tüm Türkiye’de başlatılan Sıfır Atık Projesi dâhilinde üniversitemizin geri dönüştürebilir atıkların toplanması konusunda sorumluluk bilinciyle adımlar attığını belirterek, gençlerimizin örnek bir çevre duyarlılığıyla yaptıkları çalışmaların mutluluk verici olduğunu, doğayı ve çevreyi korumanın insanlığa karşı büyük bir görev olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:44
  1. sergi
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