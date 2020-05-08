Ağrı Ayakkabı Sitesi'nde çalışacak işçiler iş başı eğitimi alıyor

AĞRI (AA) - Ağrı Valiliği tarafından inşaatına başlanan ve tamamlandığında 7 bin kişiye istihdam sağlayacak Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki firmaların personel ihtiyacını karşılamak için açılan usta öğretici yetiştirme kursu, sosyal mesafe kuralı gözetilerek sürdürülüyor.

Vali Süleyman Elban tarafından kentte yeni iş alanları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İl Özel İdaresi kaynaklarıyla inşaatına başlanan Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Yaz aylarında sitedeki dükkanların sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Burada aşamalı olarak 7 bin kişiye iş imkanı sağlanması planlanıyor.

Ayakkabıcılar Sitesi'nde faaliyet gösterecek firmaların nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için Valilik bünyesinde açılan usta öğretici kursu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan ek tedbirlerle sürdürülüyor.

Gruplara ayrılarak sosyal mesafe kuralı uygulanan kursiyerler, maske ve eldiven takıyor.

Yaklaşık 3 ay sürecek kursta sertifika alanlar, Ayakkabıcılar Sitesi'nde işbaşı yapacak.

Eğitmen Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da 15 yıl çalıştığını ve memleketine döndükten sonra Ayakkabıcılar Sitesi'nde istihdam edilecek kişilere eğitim vermeye başladığını söyledi.

Salgın durumu sona erinceye kadar kursların dönüşümlü olarak devam edeceğini belirten Çelik, şöyle dedi:

"Salgın yüzünden dönüşümlü devam ediyoruz. Normalde ilk etaptaki kursumuzun 200 kişi olması lazım ama hem hastalık nedeniyle hem de yerimiz küçük olduğu için 7 kişiden fazla alamıyoruz. Yarım saat ve bir saat dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Zaten arkadaşlar maskeli ve eldivenli olarak temiz ortamda çalışıyor. Daha yeni ayakkabının tamamını dikmeye başladık. Bu o kadar kolay değil. Bir makineci sadece bir parçayı dikmiyor. Normal firmalarda bant usulü olduğu için bir makineci devamlı sadece bir parçayı dikiyor."