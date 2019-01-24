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Ağlatan ders! "Cennet annelerin ayakları altındadır"

Geçen aralık ayında tsunami felaketini yaşayan Endonezya'da "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadisi ibret verici bir şekilde yaşanıyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:41
Ağlatan ders! "Cennet annelerin ayakları altındadır"

Burası Endonezya.. Hani şu geçen aralık ayında volkan patlaması ile oluşan tsunami sonrası büyük bir felâket yaşayan ülke.. Bizim insani yardım kuruluşlarımız, Kızılay'ımız, İHH bu felâletin acılarını sarmak için koşmuşlardı hatırlarsınız..

İşte bu, halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkede yukarıdaki sahneler yaşanıyor. Çocuklar senede bir gün okula davet edilen annelerinin ayaklarını yıkıyor. Anneler, yavrularını gözyaşları arasında bağırlarına basıyor. Çocuklar, "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadisini okullarında böyle öğreniyor.. Ne kadar ibret verici..

Hamdolsun bizde de ders verenler var

Okullarımıza henüz yukarıdaki gibi "ağlatan dersler" girmemiş olsa da, geleceğimizi inşa edecek yüreklerin varolduğunu görerek teselli bulabiliriz. İşte satacağı birkaç simitle ailesinin nafakasını çıkarmaya çalışan genç onlardan biri..

Aynı hassasiyetle bir çorbacının dükkanına astığı duyurudan verilen ders, belki de öğrencilerin okulda hiç göremeyecekleri bir üst seviyede..

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:41
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