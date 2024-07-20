Ağlara takılan balık balıkçıları şaşkına çevirdi! Gece fener gibi parlıyor

Doğa, tuhaf canlılarıyla insanları şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez balıkçıları bile hayrete düşüren bir balık türü yakalandı. Büyük bir balıkçı teknesiyle açılan Uzak Doğulu balıkçılar, yakaladıkları ilginç balıkları kayda aldı. Dünyadaki diğer balıkçılarının pek çoğunun hayatlarında görmedikleri tuhaf balık, gece karanlığında parıl parıl parlayan görüntüsüyle hayran bıraktı. İnce ve uzun balık, gece karanlığında bembeyaz parlarken görüldü.

KILKUYRUK BALIĞI

Büyük başlı kılkuyruk (Trichiurus lepturus) veya kemer balığı, Trichiuridae adlı çatal balığı ailesinin bir üyesidir. Bu yaygın ve bol tür, dünya genelindeki tropikal ve ılıman okyanuslarda bulunur. Taksonomi tam olarak çözülmemiştir ve Atlantik, Doğu Pasifik ve Kuzeybatı Pasifik popülasyonları sırasıyla Atlantik çatal balığı, Pasifik çatal balığı ve Japon çatal balığı olarak da bilinir. Bu yırtıcı, uzun balık, büyük balıkçılığı destekler. Büyükbaş kılkuyrukları gümüş çelik mavisi renktedir ve öldükten sonra gümüş grisine döner.