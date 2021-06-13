Ağlama Duvarı'nda toplandılar! İsrailli işgalcilerden toplu beddua

İsrail'deki aşırı sağcı Siyonist Yahudiler, Gelecek Var ve Yamina partileri öncülüğündeki koalisyon hükümeti için güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu sürerken, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nda bedduaya çıktı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett karşıtlarının çağrısı üzerine yüzlerce Yahudi, Ağlama Duvarı'nda toplandı.

Haham Shmuel Eliyahu liderliğinde düzenlenen ayinde, "Tanrı'nın onlara devletin Yahudiliğini ve ülkenin her yerinde Yahudi yerleşim birimleri inşa projelerini zayıflatmaya yönelik planlarını gerçekleştirme fırsatı vermemesini diliyoruz" şeklinde dualar okundu.

Ayinde ayrıca "İsrail'in Arapların eline geçeceği" uyarıları da yapıldı.

Ölüm büyüsü çağrısı yapılmıştı

İsrailli aşırı sağcılar, koalisyondan vazgeçmeyen Yamina lideri Bennett için "ölüm büyüsü" yapılmasını istemişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli aşırı sağcı gruplar, ülkede sol ve merkez çizgideki partilerle hükümet kurma yoluna giden Bennet'e karşı öldürücü bir büyü töreni yapılması için çağrıda bulunmuştu.

"Pulsa diNura" adı verilen öldürücü büyü töreni çağrısının yapıldığı metinde, Yahudi dünyasına zarar vermek isteyen bu kötülüğün ortadan kaldırılması gerektiği kaydedilmişti.

Aşırı sağcı olan ve Filistinlilere olan düşmanlığını gizlemeyen Bennett, terörist İsrail'in Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını ilhak etmesini istiyor, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor, Yahudi yerleşim birimlerini ve Gazze'deki tüm savaşları da destekliyor.

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti Meclisten güvenoyu alırsa, işgalci İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu'nun dönemi sona erecek.