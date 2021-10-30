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Gündem Ağızda aft çıkıyorsa bu bitki tam çaresi
Gündem

Ağızda aft çıkıyorsa bu bitki tam çaresi

Ağız yaraları, uçuklar ve aftlar ağrılı durumlardır. Genelde ağız bölgesinde çıkan bu yaralar kişilerin beslenmesine engel olabilir. Peki uçuklara ve ağız yaralarına ne iyi gelir? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-10-30 11:55:00 -
Ağızda aft çıkıyorsa bu bitki tam çaresi

Stres, bağışıklık düşüklüğü ve hastalıklar ağız bölgesinde yaralanmalara neden olabilir. Peki uçuklara ve ağız yaralarına ne iyi gelir? İşte cevabı...

 Ağız yaralarına iyi gelen 3 bitki

Karanfil yağı

Karanfil yağının ağrı dindirici özelliği bulunmaktadır. Çok ağrılı olabilen ağız içi aft benzeri lezyonlarda ağrıyı hafifletmekte kullanılabilir. Diş ağrısına da iyi gelir.

Aloe vera

Aloe vera bitkisinin jeli doğrudan aftın üzerine uygulanarak ağrıyı azaltmakta ve iyileşme sürecini hızlandırmakta kullanılabilir. Aloe vera suyu da aynı etkiyi gösterir. Ayrıca çatlamış dudaklar ve uçuk gibi diğer ağız lezyonlarında da faydalı olduğu izlenmiştir.

Meyan kökü

Meyan kökünün doğal iyileştirici özellikleri, ağız yaralarında da olumlu sonuçlar verir.

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