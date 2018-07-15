Ağızda acı tat neden olur?

Ağız içinde oluşan enfeksiyonlar ağızda acı tat oluşmasına neden olur. Viral enfeksiyonlar en sık karşılaşılan enfeksiyon çeşididir.

Ağız mantarı da acı ağız sendromunun nedenleri arasındadır.

Aşırı sigara kullanımı rahatsızlık verir, hastanın ağzında acı su tadında bir his uyanır.

Alkol kullanımı ağız acılığı durumunu tetikler. İçinde alkol bulunan ağız gargaralarının kullanımı da bu sorunu doğurabilir.

Ağız sağlığı bir bütündür. Küçük bir kısmında yaşanan sorun her bölgesini ayrı ayrı etkiler. Dişlerde yaşanan sorunlar acı ağız sendromunu doğurabilir.

Örneğin ağızdaki protez ya da dolgu bu duruma örnek olarak sunulabilir. Bunun yanında ağızda bulunan çürükler de hem kötü koku yapar hem de ağız acılığına neden olur.

Çinko eksikliğinde sıkça yaşanan sorunlar arasında ağız acılığı vardır. Çözümü için çinko takviyesi alınmalıdır.

Demir eksikliği de acı ağız sendromunu tetikler.

Şeker hastalığı düzgün şekilde kontrol edilmezse ağızda acılığın yanında ağızda yapış yapışlık hissi de oluşturabilir.

İlaçlar bu sorunu doğuran başka etkenlerdir. Özellikle antibiyotikler, kalp ilaçları, tansiyon ilaçları ve diyabet ilaçları hastada ağız acılığı yapabilir.

Sinir sistemine bağlı hastalıklar kokuyu etkileyebilir. Aynı zamanda da ağızda acılık hissi uyandırabilir.

Alerjiler vücutta burun tıkanıklığı yapabilir. Bu durum da aynı zamanda acı ağız sendromu oluşturur.

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