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Ağız sütünün mucizesi

Prof. Dr. Rahmi Örs, doğumdan hemen sonra annenin salgıladığı, çinko, sodyum, potasyum ve protein açısından zengin "ağız sütü"nün bir damlasının bile altın değerinde olduğunu belirterek "Doğumdan sonraki ilk 30 dakika içinde bebeğe ağız sütü verilmelidir" dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:37
Ağız sütünün mucizesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rahmi Örs, doğumdan hemen sonra annenin salgıladığı, çinko, sodyum, potasyum ve protein açısından zengin "ağız sütü"nün bir damlasının bile altın değerinde olduğunu belirterek "Doğumdan sonraki ilk 30 dakika içinde bebeğe ağız sütü verilmelidir" dedi.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Özellikle "kolostrum" denilen ağız sütünün, bebek için hayati önem taşıdığına işaret eden Örs, şöyle devam etti:

"Ağız sütü, prematüre bebekler için ayrı bir önem taşıyor. Bu tür bebekler hayatta kalmak için çok iyi bir tedaviye ihtiyaç duyar. Doğumdan hemen sonra gelen, çinko, sodyum, potasyum, protein açısından zengin, büyüme faktörleri ve enfeksiyonla mücadelede bebek için birçok faydası bulunan ağız sütünün bir damlası bile boşa gitmemelidir. Annenin hayatı boyunca tüm hastalıklardan kazanmış olduğu bağışıklık maddelerini içeren ağız sütüyle bebeğin mikroplara karşı direkt savunma yapması sağlanıyor. Bir damlası bile altından daha değerli. Bir damlası bile bebek için hayati önem taşıyor. Kolostrum bebeğin ilk aşısıdır. Doğumdan sonra annedeki bağışıklık maddeleri bebekte en küçük bir reaksiyona neden olmaksızın bebeği korur. Doğumdan sonraki ilk 30 dakika içinde bebeğe ağız sütü verilmelidir. Hayatın ilk yıllarında çok sık görülen ve ölümlere yol açabilen ishal, zatürre gibi enfeksiyon hastalıklarını önler."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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