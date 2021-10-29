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Aktüel Ağız kokusunu anında kesiyor! Bu otun çayı çok tuttu
Aktüel

Ağız kokusunu anında kesiyor! Bu otun çayı çok tuttu

Özellikle İç Anadolu Bölgesinde yetişen bitki, acı yavşan otu olarak da biliniyor. Kurutularak kullanılan otun faydaları saymakla bitmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 11:44:00 -
Ağız kokusunu anında kesiyor! Bu otun çayı çok tuttu

Sonbahar mevsiminin sert geçmesi ve kış mevsimine yaklaşılmasıyla vatandaşlar, bitki çaylarına rağbet göstermeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeni ile de bitkisel yollarla hastalıktan uzak durmaya çalışanlar, unutulan ya da çok duyulmayan bitkileri gündeme getirdi. Bunlardan biri de peryavşan otu...

Pervaşyan otu nedir

Şifalı bitkiler arasında yer alan ve sıradan bir yabani ot gibi görünen peryavşan otunun faydaları saymakla bitmiyor.

Yeşillik alanlarda sıkça bulunan fakat adı halk tarafından bilinmeyen ot iştah açma, mide ve bağırsak düzeni, ağız kokusu gibi birçok rahatsızlığın giderilmesinde önemli rol oynuyor.

Gri, beyaz, yeşil ve mavi renklerde olan otun üzerindeki çiçeklerin kurutulmasının ardından bitki çayı olarak içilmesi tavsiye ediliyor.

Peryavşan otunun (acı yavşan otu) faydaları

Şifası saymakla bitmeyen bitkinin faydaları merak edilen konular arasında yer alıyor.

En bilinen faydalarından biri kan şekerini düşürmesidir.

İştah açma özelliği bulunur.

Mide ve bağırsağın sorunsuz çalışmasında etkilidir.

Ağız kokusunu giderir.

Vücut direncini artırır.

Hemoroid ve ve basur tedavisine yardımcı olur.

Vücut iltihabını giderir.

Bebeklerde görülen pişiği iyileştirir.

Çay olarak kullanıldığında soğuk algınlığına ve bronşite şifa olur.

Sedef ve egzama hastalıklarını tedavi eder.

Nasıl kullanılır

Birçok rahatsızlığa faydası olan otun nasıl kullanılması gerektiği de önem arz ediyor.

1 bardak sıcak suyun içerisinde, bir tatlı kaşığı kurutulan ot eklenir. Kapağı kapatılarak demlenmeye bırakılır.

Süzülen çay kupa bardağına alınarak sıcak tüketilmelidir.

1 litre kaynamış suyun içerisine, bir avuş peryavşan otu dökülür. 10 ila 15 dakika bekletilmesinin ardından banyo suyunun içine eklenir ve vücuda dökülür.

 

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