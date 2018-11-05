Ağız içi yaralarına doğal yöntemler

PAPATYA ÇAYI POŞETİ

Papatya, uykuyu getirmek, gevşemeyi teşvik etmek ve sindirime yardımcı olmak için en yaygın olarak kullanılan birkaç bitkiden biridir. Bisabolol veya levomenol adı verilen kimyasal bir bileşik, Alman papatyası içinde doğal olarak bulunur ve enflamasyonu azalttığı ve ayrıca antiseptik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu özelliklerin ikisi de, ağız yaralarının ağrısını azaltmaya ve potansiyel olarak iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olur. Papatyayı demleyin veya poşet çay ise sıcak suya batırın. Günde iki kez 5-10 dakika boyunca ağzınıza gargara yapın.

ADAÇAYI

Adaçayı, mutfak dünyasında yaygın olarak kullanılır ve aynı zamanda homeopatik tıpta ve ev ilaçlarında yıllardır yaygındır. Ağız yaraları için de çok etkilidir. Kurutulmuş adaçayı kullanıyorsanız, suyunu kaynatın ve otları 10 dakika kadar demleyin. Süzülen su ile 1 dakika ağzınızı çalkalayın.

KARANFİL YAĞI PAMUK TOPU

Karanfil yağı, güçlü bir ağrı kesici olan eugenol içerir ve hastaları rahatlatmak için yıllardır diş hekimleri tarafından kullanılmaktadır. Eugenol bugün hala kullanılmaktadır.

MALZEMELER

1/2 çay kaşığı zeytinyağı

4-5 damla karanfil uçucu yağı

Top pamuklar

su / tuzlu su

Temizlemek için ağzınızı ılık su veya tuzlu su ile çalkalayın. Karanfil yağını zeytinyağıyla karıştırın ve bir pamuk topunu ıslatın. Uyuşukluk için pamuk topunu 5-8 dakika boyunca doğrudan yara bölgesine uygulayın.

YOĞURT YİYİN

Yoğurt, fermente bir üründür. Bakteriyel fermantasyon ile üretilir, yani karbonhidratları organik asitlere dönüştürmek için bakteri veya maya kullanılır. Dünya çapında beğenilen bakteri bakımından zengin bir maddedir. Bağırsak florasına iyi geldiği gibi ağzınızdaki bakterileri dengeler.

Günde en az 1 yemek kaşığı 3 kez yiyin.