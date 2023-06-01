  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle, üstüne basa basa uyardı: Gram altın alacaklar bunu yapan kazanır

Araç sahipleri aman dikkat: Zam sonrası pompa fiyatları değişti! Güncel Brent petrol, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Dolar çakılacak diyorlardı! Dolar kuru yeni rekor tazeledi: Dolarda dikkat çeken rakam analizi! O tahminler

Oda TV'den Soner Yalçın sordu: Kılıçdaroğlu yüzde 49.5 oy alsaydı ne olurdu?

Oturduğunuz ilçede bu listede yer alabilir! Liste tamamen güncellendi... İşte 82. il olmaya aday o ilçeler

Bir ana daha evladını terör örgütü PKK'dan kurtardı

Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı

“Kılıçdaroğlu ve Akşener’e sesleniyorum artık istifa edin”

Aksakal'dan Demirtaş'ın 'Politikayı Bırakıyorum' sözlerine cevap: Daha karpuz kesecektik?

Almanya ülkesinden flaş açıklama! Beyaz yakalılar için fırsat geldi! Bakın, o tarihe kadar binlerce kişiyi alacaklar
Siyaset Ağır yenilgi sonrası DEVA Partisi'nde deprem
Siyaset

Ağır yenilgi sonrası DEVA Partisi'nde deprem

Yeniakit Publisher
2023-06-01 00:50:00 -
Ağır yenilgi sonrası DEVA Partisi'nde deprem

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgi alan muhalefette istifalar ardı ardına geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa etti.

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ağır hezimete uğrayan muhalefette istifalar ardı ardına geliyor. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"Gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ediyorum"

Erol, partinin genel merkezine gönderdiği ve sosyal medya hesabından da paylaştığı istifa dilekçesinde, ''Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Can Ataklı, iyice cozuttu! Erdoğan seçimi böyle kazanmış
Can Ataklı, iyice cozuttu! Erdoğan seçimi böyle kazanmış

Medya

Can Ataklı, iyice cozuttu! Erdoğan seçimi böyle kazanmış

Seçimlerden sonraki en alçakça sözler! Okuyunca mideniz bulanacak
Seçimlerden sonraki en alçakça sözler! Okuyunca mideniz bulanacak

Medya

Seçimlerden sonraki en alçakça sözler! Okuyunca mideniz bulanacak

The Economist'ten seçim sonrası dikkat çeken analiz! Kılıçdaroğlu balon çıktı
The Economist'ten seçim sonrası dikkat çeken analiz! Kılıçdaroğlu balon çıktı

Gündem

The Economist'ten seçim sonrası dikkat çeken analiz! Kılıçdaroğlu balon çıktı

İyice kudurdu! Seçim yenilgisini hazmedemeyen Leman Sam depremzedeleri hedef aldı!
İyice kudurdu! Seçim yenilgisini hazmedemeyen Leman Sam depremzedeleri hedef aldı!

Siyaset

İyice kudurdu! Seçim yenilgisini hazmedemeyen Leman Sam depremzedeleri hedef aldı!

Seçim sonrası Rusya'dan Türkiye'ye resmen talep yağıyor, akın akın geliyorlar! Büyük kazanç dolar yağacak
Seçim sonrası Rusya'dan Türkiye'ye resmen talep yağıyor, akın akın geliyorlar! Büyük kazanç dolar yağacak

Ekonomi

Seçim sonrası Rusya'dan Türkiye'ye resmen talep yağıyor, akın akın geliyorlar! Büyük kazanç dolar yağacak

Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı
Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı

Siyaset

Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı

Düne kadar pohpohluyorlardı! Seçim hezimetinden sonra satılanlardan biri de Ersan Şen oldu
Düne kadar pohpohluyorlardı! Seçim hezimetinden sonra satılanlardan biri de Ersan Şen oldu

Medya

Düne kadar pohpohluyorlardı! Seçim hezimetinden sonra satılanlardan biri de Ersan Şen oldu

Seçim hüsranı yaşayan Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesaplarını kapattı!
Seçim hüsranı yaşayan Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesaplarını kapattı!

Medya

Seçim hüsranı yaşayan Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesaplarını kapattı!

Seçimlerin ardından CHP'nin ilk hizmeti! 'Bir Baba Hindi' heykeli
Seçimlerin ardından CHP'nin ilk hizmeti! 'Bir Baba Hindi' heykeli

Yerel

Seçimlerin ardından CHP'nin ilk hizmeti! 'Bir Baba Hindi' heykeli

Merdan Yanardağ seçim yenilgisini Akşener'e yıktı
Merdan Yanardağ seçim yenilgisini Akşener'e yıktı

Medya

Merdan Yanardağ seçim yenilgisini Akşener'e yıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23