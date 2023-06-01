Ağır yenilgi sonrası DEVA Partisi'nde deprem
28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgi alan muhalefette istifalar ardı ardına geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa etti.
28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ağır hezimete uğrayan muhalefette istifalar ardı ardına geliyor. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
"Gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ediyorum"
Erol, partinin genel merkezine gönderdiği ve sosyal medya hesabından da paylaştığı istifa dilekçesinde, ''Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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