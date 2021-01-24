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Otomotiv Ağır kusurlu araçlar farklı istasyonlarda muayene olabilir mi? Ağır hasarlı araç muayene tarihleri
Otomotiv

Ağır kusurlu araçlar farklı istasyonlarda muayene olabilir mi? Ağır hasarlı araç muayene tarihleri

Trafiğe çıkan her aracın belirli bir muayene tarihi vardı. Fakat yeni düzenleme ile birlikte ağır kusurlu veya emniyetsiz araçların muayene tarihlerinde değişikliğe varıldı. Bununla beraber bu tür araçların muayene istasyonları hakkında da değişiklik yapıldı. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-24 13:16:00 -
Ağır kusurlu araçlar farklı istasyonlarda muayene olabilir mi? Ağır hasarlı araç muayene tarihleri

Araç muayenelerinde ağır ya da emniyetsiz sınıfında olan araçların aynı istasyonda muayene olmaları gerekiyordu. Fakat yeni gelen düzenleme ile birlikte bir ay süre içerisinde yeniden muayene için artık aynı istasyona gitmek gerekmeyecek.

2. defa muayeneye gitmesi gereken araçların, bir aylık süre içerisinde muayene tekrarı için ücret ödemesi yapılmıyor.

Araç muayenesinde değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından araç muayeneleri ile ilgili değişiklik yapıldı. Bakanlık, yaptığı değişiklikte bir aylık süre içinde istasyonlara dair herhangi bir kısıtlama olmadan Türkiye'nin her tarafındaki istasyonlarda araçların muayene olması yer alıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Düzenleme ile araç sahiplerine, kusuru giderdikten sonra Türkiye'nin her yanındaki istasyonda süresi içinde muayeneye girme olanağı sunuldu. Aynı istasyona gitme zorunluluğu ortadan kaldırıldı. 1 Nisan'da yeni uygulamaya geçilecek" ifadeleri kullanıldı.

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