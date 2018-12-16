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Ağır kaldırmak adele yırtığı yapabilir

Adale sorunlarının başında burkulma veya adale yırtılması gelir. Hele baldırda basit bir ağırlık kaldırma yüzünden bile olabilecek adale zarı yırtılması 3 haftadan önce iyileşmez.

16 Aralık 2018 Pazar 13:26
Ağır kaldırmak adele yırtığı yapabilir


Ağrı çeker, ayağınızın üstüne basamazsınız. Eklemlerdeki bağların ya da çevresindeki dokuların ani ve ters bir hareketle gerilmesine ve bazen yırtılmasına burkulma adı verilir. Burkulma en çok ayak ve el bileği eklemlerinde görülür. Burkulan eklemde önce şiddetli ağrı duyulur, sonra birkaç saat içinde eklem çevresinde şişlik ve kızarıklık oluşur.

Burkulan bölgenin soğutulması, bandaja alınması ve 1-2 saat kadar yükseğe kaldırılması gibi basit önlemler şişmeyi engeller. Soğutulan bölgede damarlar büzülünce kan akımı dört kat azalır. Soğutma 5-6 dakikadan uzun sürmemelidir. Her uygulama arasında 7-8 dakika beklenmeli ve uygulamanın toplam süresi 24 saati aşmamalıdır. Aksi takdirde bölge soğuktan olumsuz etkilenir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:30
  1. Ağrı
  2. adele yırtığı
  3. ağır kaldırmanın zararları

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