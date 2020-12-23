  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.
Aktüel

Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:36:49 -
Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı
Gündem

Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı

Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden Türkiye’nin savunma sanayiini geliştirmek adına gerçekleştirdiği ortaklıkları muhalefet ..
3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı
Sağlık

3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde adından sıkça bahsettiren isimlerden birisi olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Kıbrıs’..
Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki kirli emellerini açıkladı. Dendias asıl amaçlarının deniz sınırlandırılması anlaşmasın..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay