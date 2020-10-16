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Aktüel Ağır hasta sayısı 1445 oldu, son 24 saatte 1419 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 98'e yükseldi.
Aktüel

Ağır hasta sayısı 1445 oldu, son 24 saatte 1419 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 98'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 19:58:50 -
Ağır hasta sayısı 1445 oldu, son 24 saatte 1419 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 98'e yükseldi.
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