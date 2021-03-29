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Aktüel Ağır hasarlı bina yıkım sırasında yanındaki binanın üzerine çöktü
Aktüel

Ağır hasarlı bina yıkım sırasında yanındaki binanın üzerine çöktü

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkım kararı verilen 8 katlı bina, çalışmalar sırasında yanındaki 4 katlı binanın üzerine çöktü.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 23:20:00 -
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında yanındaki binanın üzerine çöktü

Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde yıkımına geçen hafta başlanan Dostluk Sitesi'ndeki bir blokta, çalışmalar bugün de sürdü.

Yetkililer, yıkım öncesi binanın yanındaki Nafi Cemal Apartmanı'nı olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı tahliye etti.

Daha sonra yıkımına başlanan 8 katlı blok, çalışmalar sırasında tamamen yıkıldı. Bu sırada bina, tahliye edilen söz konusu apartmanın üzerine çöktü.

Ekiplerin önceden geniş güvenlik önlemleri almaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, Nafi Cemal Apartmanı ise hasar aldı.

Evlerine girmelerine izin verilmeyen bina sakinleri, olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhanelere alındı.

Olayda evi hasar gören bina sakinlerinden Metin Yılmaz, yıkımı gerçekleştiren firmanın kusurlu olduğunu iddia ederek, "Artık nasıl çalıştılarsa, binayı bizim yeni binanın üzerine yıktılar. Binamız ağır hasarlı oldu. Şimdiye kadar firma yetkililerine ulaşamadık. Ne olacağını bilmiyoruz. Şimdilik misafirhaneye aldılar ama bu kalıcı çözüm değil." dedi.

Emrah Karan ise yıkımdan önce her ihtimale karşı binayı boşaltmalarının istendiğini ve bunun üzerine evlerinden çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çıktık, yıkımı seyrediyorduk. Binanın yıkım şeklinden de belliydi, çünkü bina çok ince bir şekilde 2 kolon arasında kalmış. Önce ön taraftan yıkım yapmak istediler öne doğru devirmek için ama ön taraftaki kolon devrilmedi. Sonra yan kolonlarda çalışma yapmaya çalıştılar. Yan kolona arkadan müdahale ediyorlardı, bina bir anda devrildi. Yıkılırken de bizim binaya vurdu yıkıldı."

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