Ağır darbe alan PKK strateji değiştirdi! Teröristbaşları özel tedbirler almaya başladı

MİT’in sağladığı istihbarat ile TSK tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK’nın kalbine bıçak saplanmaya devam ediyor. Örgütün üst yönetim kadrosunda yer alan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kırmızı Liste’de yer alan çok sayıda terörist elebaşı etkisiz hale getirildi.

Örgütten önemli mevkilerde bulunan en yakın adamları tek tek kaybeden terörist elebaşları ise korunmak amacıyla çeşitli yöntemler deniyor Murat Karayılan’ın sağ kolu olan "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko’nun 11 Ağustos’taki MİT-TSK operasyonunda öldürülmesi örgütte yaşanan paniği daha da arttırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2015 yılından bu yana etkisiz hale getirilen 605 üst düzey teröristin 458’i başlarına 673.5 milyon TL ödül konulan elebaşlarından. Öldürülen 32 terörist elebaşı ise 10 milyon ödülle Kırmızı Liste’de yer alıyordu.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin 26’sı 3 milyon TL ödülle mavi listede, 30’u 2 milyon TL ödülle yeşil listede ve 61’i de 1 milyon TL ödülle turuncu listede yer alıyordu. 500 bin TL ödülle Gri listede aranan 309 teröristin de üstüne çizik atıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda aranan listesinde bulunmayan 147 elebaşı da etkisiz hale getirildi.

Örgüt yöneticileri panikte

Yerli SİHA’lar ile düzenlenen operasyonlarda ağır darbeler alan PKK çeşitli önlemler almaya başladı. Örgüt yöneticileri radar ve termal kameralarla tespit edilmemek için özel kumaşlardan yapılmış kıyafetler giymeye başladı.

Dün kameralar karşısına geçerek "Agit Garzan" kod adlı terörist Murat Kalko’nun nasıl öldürüldüğü anlatan teröristbaşı Murat Karayılan ve arkasındaki teröristlerin özel bir kıyafetle kamufle oldukları görülmüştü.

Bulundukları arazi koşullarında uygun renk ve desende kıyafetleri giyen teröristlerin hareket etmemeleri durumunda tespit edilebilmelerinin güçleştiği ifade ediliyor.