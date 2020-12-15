AGİ ne kadar oldu? Asgari ücret 2021 AGİ zammı

Asgari ücreti belirlemek üzere toplantılarına devam eden 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hakem görevini üstlenen ve hükümet temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katılırken, işçileri temsilen 5, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi oluşmakta. İşçi kesimini Türk-İş temsil ederken, işvereni ise TİSK temsil ediyor. Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmıştı. Komisyon ikinci toplantı 15 Aralık'ta üçüncü toplantısını ise 22 Aralık’ta yapacak. 2021 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin ay sonunda açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret AGİ zammı ne kadar?

Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak? 2021 asgari ücret artışı ne kadar, 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Orta Vadeli Program’da (OVP) önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon oranlarına göre asgari ücret zammı 2021 yapılacağı bilgisi paylaşılmadı. 2021 yılı için geçerli olacak olan asgari ücret ve AGİ zammı aralık ayı sonuna kadar belli olmuş olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." şeklinde konuştu. Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.

Kim ne kadar AGİ alacak? AGİ bekar, evli, çocuklu eşi çalışan, eşi çalışmayan