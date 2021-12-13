AGİ nasıl hesaplanır? AGİ hesaplama tablosu 2022 asgari ücret AGİ ücretleri!

AGİ nasıl hesaplanır? Asgari ücret 4 bin olurka AGİ ne kadar olur? 2022 asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? 2022 asgari ücret AGİ tutarları ne kadar arttı? sorularını milyonlarca çalışan sorguluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret rakamının bugün belli olacağını dile getirmişti. Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar? AGİ miktarı, medeni durum ve çocuk sayısına göre değişir. En düşük AGİ 268,31₺; en yüksek AGİ ise 348,80₺ olarak belirlenmişti. Peki AGİ bekar için ne kadar? Evli eşi çalışmayan AGİ ne kadar? Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu agi kaç para? Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ kaç TL? İşte AGİ nasıl hesaplanır, AGİ hesaplama tablosu.

Asgari ücret bugün belli olabilir. Milyonların gözü kulağı bugün sonuncusu yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında. Peki taraflar ne istedi. Son toplantıda ilk kez rakamlar dile getirildi. TİSK "en az 3 bin 500 lirayı kabul ettik" derken, Türk-İŞ, "4 bin TL altı olmaz" dedi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim." ifadelerine yer verdi.

AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan eşi için %10

Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5

3. çocuk için %10

ve sonraki her çocuk için %5’idir.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez.

Asgari ücret AGİ hesaplamaya misal verecek olursak, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılıp sonuç 12'ye bölünerek aylık AGİ bulunabilir. Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?

Açılımı ‘asgari geçim indirimi’ olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ'dir. Asgari Geçim İndirimi aylıktır.

Çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır.

Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir.

Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar.

Asgari ücret ne kadar?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.

AGİ ne kadar oldu?

2021 AGİ tablosu şu şekilde olmuştu:

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL