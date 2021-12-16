Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantının ardından kararlarını 4 bin lira civarı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda değerlendirme yaptı ve alınan kararı milyonlarla paylaştı.

AGİ 2022 evli eşi çalışmayan 1 çocuklu ne kadar? 2022 AGİ tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücret zammını milyonlara duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her yılın aralık ayında bir sonraki senenin asgari ücreti belirleniyor. Komisyon 4 bin liranın üzerinde görüş bildirmiştir. Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüşle asgari ücreti belirledik. 4250 lira asgari ücretin en az rakamı uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısı bu rakamı artıracaktır. Artış yaklaşık yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, basın açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Yüzde 50 oranında bir artışla son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yaptık. Sosyal devlet bilinciyle emeğin yanında olmaya devam ediyoruz.Asgari ücretimiz 2022 itibariyle 4250 TL’dir" açıklamasında bulundu.

Bekar AGİ 268,31 TL'den 402 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL'den 481,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL'den 543 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL'den 402'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL'den 462 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL'den 522 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL'den 643,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.