Ağda yaptırmak orucu bozar mı? Ramazanda ağda ile oruç bozulur mu?

Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, orucu neler bozar, orucu bozan şeyler neler? Oruç hangi durumlarda bozulur? gibi soruların cevabını bir hayli araştırmakta. Orucu bozan durumlar hangileri? sorusu içinde ağda yaptırmak, kaç aldırmak, epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? gibi sorular da haliyle merak ediliyor. Ağda yaptırmak orucu bozup bozmayacağıyla alakalı olarak Diyanet'ten ne gibi fetva geldiği merak ediliyor.

Oruç hangi durumlarda bozulur?

Orucu bozan şeyler neler? Orcu en bozar? Orucu bozan şeyler nelerdir? Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Ağda yaptırmak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden "Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?" sorusu baz alınarak yayılanan cevabi yazıda şöyle denildi: “Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz.

Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz. Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir.

Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).