Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerce kurtarıldı.
Merkez Yenişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından uçurulan bir güvercin İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaçta mahsur kaldı.
Vatandaşların 2 gün süren çabasına rağmen kurtarılamayan kuş için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvercin, mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı.
Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.