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Aktüel Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:02:20 -
Ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerce kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından uçurulan bir güvercin İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaçta mahsur kaldı.

Vatandaşların 2 gün süren çabasına rağmen kurtarılamayan kuş için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvercin, mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı.

Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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