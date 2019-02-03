Ağacı budayacaktı... Hayatını kaybetti! Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ağaçtan düşen 65 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sabri Celepci (65), Durak Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Celepci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Celepci'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.