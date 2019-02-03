Ağacı budayacaktı... Hayatını kaybetti!
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ağaçtan düşen 65 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.03 Şubat 2019 Pazar 10:42
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sabri Celepci (65), Durak Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Celepci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Celepci'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
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