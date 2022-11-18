  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 17:21:00 -
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Barış Uygun (28) idaresindeki 39 LG 481 plakalı otomobil, Alpullu beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

112 Acil Sağlık ekipleri Uygun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Uygun'un cesedi Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23