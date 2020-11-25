  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-25 03:48:47 -
Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sağır'ın (23) kullandığı 59 YT 446 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Sağır'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağır'ın cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü
Medya

Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında maske takan bilim insanlarının, reklam arasında maskeyi çıkardığı görü..
Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangın faciayla bitti. Yangında 8 ve 16 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Çocukları..
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Gündem

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alınmaya devam ederken "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna an itibariyle yanıt..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay