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Ağaç Yaşken Eğilir kitabı raflarda

Örneklerle Başarılı Çocuk Eğitiminin anlatıldığı Ağaç Yaşken Eğilir kitabı raflardaki yerini aldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:45
Ağaç Yaşken Eğilir kitabı raflarda

Örneklerle Başarılı Çocuk Eğitiminin anlatıldığı Ağaç Yaşken Eğilir kitabı raflardaki yerini aldı.


Türkiye’de çocuk yetiştiren anne babaların işi hem kolay, hem de zor. Kolay çünkü yüzyıllardan gelen bir geleneğin hâlâ hüküm sürdüğü bir iklimde yaşıyoruz. Anne-babalar kadar dede ve nineler de hâlâ fotoğrafın bir tarafında. Zor çünkü tarım toplumundan sanayi sonrası topluma tek kuşakta geçmenin oluşturduğu kafa karışıklıkları en çok çocuk yetiştirmede kendisini belli ediyor. Gelenekten süzülüp geleni bilim süzgecinden geçirip yeni bir yol bulmamız gerekiyor. Ağaç Yaşken Eğilir kitabı, işte bu hayati çaba için kaleme alınmış makalelerden oluşuyor. Bilim insanlarının gündelik dille, anne babalar ve eğitimciler için yazdığı bu makalelerden oluşan ve Dr. Süleyman Yılmaz’ın editörlüğünü yaptığı Ağaç Yaşken Eğilir kitabı Nobel Akademik Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:45
  1. bilim
  2. fotoğraf

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