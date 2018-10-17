Ağaç kavununun faydaları nelerdir?

Meyvelerin sert kabukları yutulmamak kaydıyla çiğnenirse ağız kokusunun giderilmesinde fayda sağlar. Kabuklarının çiğnenmesi diş etleri açısından da faydalıdır.

Ağaç kavunu, kalp sağlığı için önemli faydalar sağlar; kalp çarpıntısını giderir, kalbi kuvvetlendirmeye yardımcı olur.

Kabızlığı giderici özellikler taşır.

Ağaç kavunu yaprağının kokusu, baş ağrısını dindirir. Yaprakları suda kaynatılırsa, yaydığı koku evde ferah bir hava oluşturur.

Ağaç kavununun çok farklı ve ilginç kullanım alanları vardır. Bunlardan biri de meyvelerinin kurutularak güvelere karşı elbiselerin aralarına konmasıdır.

Sıtmaya iyi geldiği bilinmektedir.

Cüzzam hastalıklarında kullanılır.

Bronşit ve nefes darlığı olan hastalarda doktor tavsiyesi aranarak kullanılabilir.

Verdiği hoş konu nedeniyle hamur işlerine de eklenir.