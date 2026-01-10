Ağaç budama nasıl yapılır?

1. Elma ve armut: "Merkezi Lider" ile boyu dizginleyin

Yumuşak çekirdekli meyvelerde daha büyük verimi sağlayabilmek için temel hedef, ağacı bodurlaştırmak ve ışığın en alt dallara kadar ulaşmasını sağlamaktır.

AMAN DİKKAT.. Meyve gözü takibi: Elma ve armut genellikle "ambarda" ve "topuz" adı verilen kısa, yaşlı görünen sürgünlerde meyve verir. Budama yaparken bu dalları korumak hayati önem taşır.

DİK DEĞİL, Yatay dallandırma: Dik giden dallar meyveye geç yatar. Dalların 60-70 derecelik açıyla dışa doğru gelişmesi teşvik edilmelidir.

Lider dal: Ana gövdenin (lider) üstünlüğünü koruyun ve ona rakip olan dik sürgünleri temizleyin.

2. Şeftali ve kayısı: "Goblet" ile içini açın

Sert çekirdekli meyveler, özellikle şeftali, budamaya en çok ihtiyaç duyan türlerin başında gelir. Budanmayan bir şeftali ağacı hızla yaşlanır ve verimden düşer.

Bir yaşlı dallar: Şeftali bir yaşındaki dallarda meyve verir. Bu yüzden her yıl eski dallar seyreltilmeli, yeni sürgün oluşumu uyarılmalıdır.

Çanak (Goblet) formu: Ağacın içini tamamen boşaltarak bir çanak şekli verin. Güneş ışığı gövdeye ulaşmazsa, içteki dallar kurur ve meyve sadece ağacın dış yüzeyinde kalır.

Sert müdahale: Şeftali ağacında her yıl dalların yaklaşık %40-50’si seyreltilmelidir.

3. Ceviz ve badem: Güçlü iskelet kurun

Ceviz budaması, ağacın devasa boyutlara ulaşıp hasadın zorlaşmasını engellemek için stratejik bir öneme sahiptir.

Uç alma: Fidan dikiminden itibaren ilk yıllarda "tepe vurma" yapılarak güçlü bir yan dallanma sağlanmalıdır.

Işık yönetimi: Ceviz, iç kısımları gölgede kaldığında meyve dökümü yapar. Ana dallar arasında güneşin süzüleceği kadar geniş mesafeler bırakılmalıdır.

Ağlama dönemine dikkat: Cevizde kalın dal kesimleri, ağacın "öz suyunun akmadığı" derin uyku döneminde veya gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

4. Kiraz ve vişne: Hafif dokunuş, sağlıklı taç

Kiraz ağaçları, yumuşak çekirdeklilere göre budamaya daha duyarlıdır ve sert kesimlerde "zamklanma" yapabilir.

Seyreltme Öncelikli: Kirazda çok sert budama yerine, ışığı engelleyen dalları dipten çıkartmak (seyreltme) daha sağlıklıdır.

Güneş Yanıklığı Riskine Dikkat: Ağacın içini aşırı açmak, ana gövdede güneş yanıklarına ve kanser hastalıklarına yol açabilir. Dengeyi koruyun.

Uç Alma: Dalların aşırı boylanmasını önlemek için sürgün uçları belirli bir seviyede tutulmalıdır.

Budama sonrası 3 kritik koruma adımı

Hangi ağacı budarsanız budayın, kestiğiniz her yerin bir "açık yara" olduğunu ve enfeksiyona açık olduğunu unutmayın:

Hemen İlaçlayın: Budama biter bitmez tüm bahçeye % 2’lik Bordo Bulamacı uygulanmalıdır.

Yaraları Kapatın: 2 cm’den geniş tüm kesim yüzeyleri mutlaka kaliteli bir budama macunu ile kapatılmalıdır.

Alet Hijyeni: Hastalıklı bir ağaçtan sağlıklı ağaca geçerken makasınızı mutlaka dezenfekte edin.