Son Haberler

Gündem Ağaç A.Ş.’de vurguna devam
Gündem

Ağaç A.Ş.’de vurguna devam

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ağaç A.Ş.’de vurguna devam

Genel Müdür Ali Sukas’ın cezaevinden yönettiği, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün arpalığına çevrilen İBB iştiraklerinden Ağaç A.Ş.’de kurulu rant çarkının Üretim ve Planlama Biriminin başına vekaleten getirilen Şef Hamza Çelik tarafından tıkır tıkır işletildiği belirtildi.

HABER MERKEZİ

Akit, İBB iştirak İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’deki yağma düzenini ifşa etmeyi sürdürüyor. İyi Parti kontenjanından Genel Müdür yapılan Ali Sukas’ın cezaevinden yönettiği Ağaç A.Ş.’de gözaltılar 3 kişi ile sınırlı kalırken, yandaşlardan kurulu rant çarkı tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Sukas’ın talimatıyla ‘şef’ yapılan ve bir çok şaibeli işte ismi geçen Hamza Çelik, torf, gübre, pomza taşı ve kimyasal gübrenin yanı sıra lale soğanlarının ve mevsim çiçeklerinin alımını yapan Üretim ve Planlama Birimin başında vekâleten müdürlük yapıyor. Yine Sukas’ın talimatıyla Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı yapılan Muammer Ali Özdil’in de soruşturmanın dışında tutulması soru işaretlerine sebep oluyor. İhale şefi Fatih Temur’un da kurulan rant çarkında payı olduğunu öne süren kaynaklarımız, Temur’un kanunsuz emirleri sorgusuz yerine getirdiği ve belirli firmalara pasladığı belirtiliyor. Destek Hizmetleri Şefi Erhan Çirişoglu’nun da suçlu olduğunu belirten kaynaklarımız, Muammer Alin Özdil’in emir eri gibi hareket eden Çirişoğlu’nun birçok yandaş firmaya iş pasladığı ifade ediliyor. Eski İBB yönetici Ertan Yıldız’a yakınlığıyla bilinen Sevda Birankar Emin de Ağaç A.Ş’de, “İnsan Kaynakları İşe Alım, Gelişim ve Endüstriyel İlişkiler Şefi” olarak çalışıyor.

