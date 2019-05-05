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Afyonspor’un antrenörü Cevdet Göç, son düdüğe kadar aynı inançla savaşacaklarını söyledi.

Spor Toto 1.

05 Mayıs 2019 Pazar 01:38
Afyonspor’un antrenörü Cevdet Göç, son düdüğe kadar aynı inançla savaşacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Osmanlıspor le 0-0 berabere kalan Afjet Afyonspor’un antrenörü Cevdet Göç, son düdüğe kadar aynı inançla savaşacaklarını söyledi.


Göç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:


"Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok onurlu mücadele ettiler. Hafta içersinde çalıştıklarımızı yaptık. Bizi mutlu eden bu çalışmalarımızı sahaya yansıttık. Biz inancımızı kaybetmiyoruz. Son düdüğe kadar aynı inançla savaşacağız. Bazı şeyler bizim elimizde değil ama kalan iki maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız. İnşallah arkadaşlarımız da bunu başaracak.Son düdüge kadar mücadelemizi sürdürecegiz , evdet Göç: "Bazen ne yapsanız olmuyor"


Afjet Afyonspor Yardımcı Teknik Direktörü Cevdet Göç de basın toplantısına şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başladı.


’İki şehidimiz var, Allah rahmet eylesin. Böyle zamanlarda konuşmak zor. Futbolun ötesinde bir şey’ diyen Göç, şunları kaydetti:


"Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok onurlu mücadele ettiler. Hafta içersinde çalıştıklarımızı yaptık. Bizi mutlu eden bu çalışmalarımızı sahaya yansıttık. Bazen ne yapsanız olmuyor. 7. dakikada Oltan ile yakaladığımız pozisyon var çok net, direkten döndü. 81. Dakikada kaçan penaltımız var. Fakat bunlar futbolun içerisinde var. Ben futbolcularımı kutluyorum. Ellerine, ayaklarıma sağlık. Biz inancımızı kaybetmiyoruz. Son düdüğe kadar aynı inançla savaşacağız. Sonuç ne olur bilemiyorum. Hakem çok iyiydi. Çok güzel giden bir oyuna renk kattı. Oyunun kalitesini hep yüksek tuttu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler inancımızı kaybetmedik. Sonuçları bekleyeceğiz. Bazı şeyler bizim elimizde değil ama, kalan iki maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız bugün olduğu gibi. İnşallah arkadaşlarımız da bunu başaracak. Sonrasını bilemiyoruz, takdiri ilahi. İpler bizim elimizde değil. Biz son düdüğe kadar mücadele edeceğiz."Dedi

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 01:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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