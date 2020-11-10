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Aktüel Afyonkarahisar'daki kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu
Aktüel

Afyonkarahisar'daki kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:41:10 -
Afyonkarahisar'daki kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür haber alınamayan çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pınarlı köyünde hayvan otlatan Abdullah Korkmaz, köy girişine 500 metre mesafedeki kullanılmayan su kuyusundan koku gelmesi üzerine durumu muhtara bildirdi.

Köy muhtarı Kemal Yıldırım'ın haber vermesi üzerine belirtilen kuyuya gelen jandarma ekipleri, kayıp oldukları bildirilen Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal (64) çiftinin cesetleriyle karşılaştı.

Çiftin cesetleri olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhtar Yıldırım, AA muhabirine, jandarma ekiplerinin üzerleri taşla kapatılan cesetleri kuyudan çıkardığını söyledi. Yıldırım, "Taşlar kaldırıldığında cesetlerin ayaklarını ilk gördüğümde aynı zamanda komşumuz olan Cevdet Uysal'ı pantolonundan teşhis ettim." diye konuştu.

- Olay

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet Uysal (66) ile eşi Zeliha Uysal'dan (64) haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp müracaatı yapmış, jandarma ile AFAD ekipleri köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı.

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