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Aktüel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 20:42:54 -
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Malatya Beydağı firmasına ait 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsü ile 20 H 8645 plakalı kamyonet, Çay-Dinar kara yolunun Bulanık mevkisinde çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre, araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu otobüsündeki 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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