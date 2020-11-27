  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da yakalanan çalıntı otomobilden 15 ayrı suçtan aranan zanlı çıktı
Aktüel

Afyonkarahisar'da yakalanan çalıntı otomobilden 15 ayrı suçtan aranan zanlı çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:08:49 -
Afyonkarahisar'da yakalanan çalıntı otomobilden 15 ayrı suçtan aranan zanlı çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan çalıntı otomobilindeki şüphelinin, 15 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarında çalıntı olduğu tespit edilen 26 FK 452 plakalı otomobilin Kütahya yolundan Afyonkarahisar'a giriş yaptığını tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, çalıntı aracı Özdilek kavşağında durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Çakırköy Mahallesi'ne doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu, yolda önüne çıkan kum yığını dolayısıyla durmak zorunda kalan sürücü Ö.T. ile ön koltuktaki H.A, yaya olarak kaçmaya başladı.

Otomobilin arkasında yolcu olarak bulunan S.A, M.A, D.A. ile S.A. ise ekiplere zorluk çıkarmadan teslim oldu. Polis ekipleri, araçta ve olay yerinde yaptığı kontrollerde kum yığının yanına atılmış pompalı tüfek ele geçirdi.

Araçtaki şüphelilerin, polis ekiplerine, pompalı tüfeğin kendilerine ait olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, bölgede yaptığı aramada H.A'yı kısa sürede yakaladı. Zanlının, Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde Kütahya ve Afyonkarahisar'da hakkında 15 ayrı suçtan aramasının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.A, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çalıntı otomobil ile birlikte 4 şüpheli de soruşturmayı yürüten Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaçan sürücü Ö.T'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar
Dünya

BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar

Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı faaliyetlerde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enve..
Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...
Gündem

Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...

Hatay'da bulunan Mahremiye Camii, deprem terazisi olma özelliğiyle büyük ilgi görüyor.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay