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Aktüel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 19:48:08 -
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından S.Ç'ye ait eve düzenlediği operasyonda, 56 gram metamfetamin, çeşitli miktarlarda kokain ile esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1850 lira ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen ajanda ve çeşitli aparatlar ele geçirdi.

Ekiplerin gözaltına aldığı S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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