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Aktüel Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Aktüel

Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:28:41 -
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Kaplan idaresindeki 01 Y 8546 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi.

Kazada sürücü Vehbi Özen ile otomobilde bulunan eşi Ayşe Özen, Cemile Kılıçaslan olay yerinde, 9 yaşındaki Yağmur Özen ise kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Murat Kaplan yaralandı.

Kaplan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



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