Afyonkarahisar'da sokak ortasında vahşet: Sosyal medyada tartıştığı kadını bıçakladı!

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. ile B.Ç. isimli kadın arasında sosyal medyada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Ardından B.Ç. ile sokakta karşılaşan M.B., cebinden çıkardığı bıçak ile kadını bacağından yaraladı. Olayın ardından B.Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri kadını bıçaklayan M.B.'yi gözaltına aldı.